جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يتم البدء فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " عن شهر يونيو الجارى غدا الأربعاء.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت فى إدخال فئات جديدة، ضمن برنامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة"، والتى تشمل "الأرامل والمطلقات، والسيدات المعيلات، وذوات الإعاقة، وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكافل وكرامة.. التضامن تعلن موعد صرف مساعدات يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.