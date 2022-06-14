تكافل وكرامة.. التضامن تعلن موعد صرف مساعدات يونيو

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يتم البدء فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " عن شهر يونيو الجارى غدا الأربعاء.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت فى إدخال فئات جديدة، ضمن برنامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة"، والتى تشمل "الأرامل والمطلقات، والسيدات المعيلات، وذوات الإعاقة، وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية".