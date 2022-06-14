كيف ستكون درجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة؟ (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا والقناة وشمال الصعيد، فى حين يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا على جميع الأنحاء، لطيفا على السواحل الشمالية فى ساعات الليل.

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة على طقس الأايام المقبلة ستتمثل فى نشاط للرياح والتى ستكون فى بعض الأحيان، وفى بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة