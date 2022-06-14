الأرصاد تعلن عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.