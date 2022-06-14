النائب هشام الحاج علي لـ دوت الخليج: قانون الرياضة الجديد يزيل معوقات الاستثمار الرياضي..فيديو 

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /704150/النائب-هشام-الحاج-علي-لـ-تحيا-مصر-قانون-الرياضة-الجديد-يزيل-معوقات-الاستثمار-الرياضيفيديو

أكد النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الرياضة الجديد، يمنح مزيدا من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، واللاتحادات، إضافة إلى معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، خاصة وأن القانون الحالي تم اصداره منذ 5 سنوات.

دوت الخليج

النائب هشام الحاج علي لـ دوت الخليج: قانون الرياضة الجديد يزيل معوقات الاستثمار الرياضي

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، من أهم المواد المكلمة للدستور منها المادة 81، 82، 83، فضلا على أن القانون يعمل على إزالة معوقات والعراقيل التي تواجه الاستثمار الرياضي، حيث أنها يعتبر من أهم المساهمات فى الاقتصاد القومي، كما أن الدولة تسعي للتوسع فى مجلات الاستثمار الرياضي.

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بالشكر للحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لإدخالها تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، لافتا إلى أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط.