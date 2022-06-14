محافظ جنوب سيناء فى مهمة خاصة بـ السوق التجارى القديم (صور)

جدة - نرمين السيد - زيارة المحافظ جاءت للوقوف على أعمال تطوير السوق التجارى القديم، ومتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022. وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "مصر القديمة" فى مدينة شرم الشيخ، والذى سيضاهى "القاهرة الفاطمية" بتفاصيلها كافة، مشددا على أهمية زيادة معدلات التنفيذ. وأكد محافظ جنوب سيناء أن مشروع مصر القديمة يعد طفرة فى مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معربا عن ثقته فى أن يكون هذا المشروع بعد الانتهاء منه عامل جذب لـ عديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

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