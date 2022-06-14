انت الان تتابع تفاصيل خبر "بيتي ولع".. محمد هنيدي يعلن نشوب حريق كبير في منزله| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704217/بيتي-ولع-محمد-هنيدي-يعلن-نشوب-حريق-كبير-في-منزله-صور

أعلن الفنان محمد هنيدي نشوب حريق قوي في منزله بشكل مفاجئ، مؤكدا أنه يتمتع هو وأسرته بصحة جيدة الأن ولم يصابهم مكروه، أتى ذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعرض محمد هنيدي لحريق في منزله

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري”.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

جدير بالذكر، أن أخر أعمال محمد هنيدي فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

و تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

محمد هنيدي

وعرض لمحمد هنيدي مؤخرا مسرحية سلام مربع وشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد هنيدي كلا من أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي.

هذا ويعد القائمين على العروض الخاص بالمسرحية كلا من أشعار أيمن بهجت قمر ، وألحان عمرو مصطفي ، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله ، تصميم استعراضات نادين ، مخرج مساعد أحمد الشاذلي ، مخرج منفذ علا فهمي ، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.