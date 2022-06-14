انت الان تتابع تفاصيل خبر “بيهددني بناس تقيلة ومراته ابتتحكم فيه بفلوسها”.. تصريحات رحيل زكري عن محمد الشقنقيري لـ دوت الخليج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704215/بيهددني-بناس-تقيلة-ومراته-ابتتحكم-فيه-بفلوسها-تصريحات-رحيل-زكري-عن-محمد-الشقنقيري-لـ-تحيا-مصر

حالة من الجدل أثيرت في حول الفنان محمد الشقنقيري بعدما خرجت الموديل رحيل ذكرى لتكشف انفصاله عنها، ولكن خرج الفنان ليكذب ما زعمته مؤكدا أنه بدأ اللجوء للقضاء لحل تلك الأزمة.

تواصل موقع دوت الخليج مع رحيل ذكرى لتكشف لنا تفاصيل الواقعة، وكيف تحول زواجها من الشقنقيري إلى انفصال والوصول إلى المحاكم فضلا عن تهديداته المستمرة له، اليكم أبرز تلك التصريحات.

تصريحات رحيل ذكرى لـ دوت الخليج حول ازمتها مع الشقنقيري

- هددني بولادي وانه مسنود بناس تقيلة بس أنا مبخافش من حد

- علاقتنا بدأت بالفيسبوك وكنت فاكرة انه أكونت فيك.

- وعدني انه هيساعدني ويوصلني لناس كتيرة لكن هما معملوش حاجة وكانوا بيلفوا عليا من وراه.

-كنت خايفة ومقلقة منه ولكن هو كلم والدتي وقال انه عايز يتجوزني بس مش هيكون فيه بيت مستقر عشان عندي زوجتي وهي ست قوية وعندي مشروع من خلاله هصرف علياه بس معملش حاجة من اللي قال عليها.

-كنت بقبل بالأقل مني عشان بحبه.

- ومردتش اوثق جوازي عشان كان عندي والدين وكنت خايفة باباهم ياخدهم مني وفضلت معاه سنة وشهرين.

- كان بيديني حب وحنية واهتمام وكل حاجة حلوة، ولكن مخدتش منه غير 3000 جنيه

-واخدة 16 غرزة ملهاش علاقة بالضرب كنت عاملة حادثة بسبب الضغط. و

-قال لطليقي انا مش متجوزة ومحدش يقدر يحاسبني، وأخدت كذا اجراء ضده.

- بقول لأشرف زكي انه عنده بنات يعتبرني حد منهم.

- انا كنت مراته على سنة الله ورسولة وأنا زي زي اي بنت بتخاف انها تتحرم من ولادها.

- كل الناس كانت عارفة اني زوجة محمد الشقنقيري ومكنوش بيدعموني.

- مكنش يفرق معايا عامل السن هو عنده 50 وأنا عندي 25 بس كان حنين.

- انا كنت ست وصغيرة وشابة ومن حقي اني اتجوز.

- طليقي طلع راجل محترم ومخدش ولادي مني رغم اللي حصل.

-يسوى اي القرش إني أعيش مع واحد أو واحدة وهي بتتحكم فيا وكل همها سمعتها وبريستجها

- الشدة اللي في بيتي هي اللي خلتني أنفتح كدة

- مش هتنازل أبدا عشان دا حق ولادي ومش بخاف من التهديدات

- اتعلقت بالكاميرا عشان معنديش حد

- ممشتش بمزاج البعض في الوسط الفني فعلموا عليا

نساء في حياة محمد الشقنقيري

جدير بالذكر، أن محمد الشقنقيري لم يعلن زواجه سوى مرة واحدة، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى السيدة مروة أمجد والتي ظهرت معه في العديد من المناسبات والحفلات الرسمية والمهرجانات أبرزها حفل جوائز السينما العربية في عام 2018، ولم يصرح من قبل بأنه متزوج أول على علاقة بأخرى، وانجب من تلك السيدة ابنان.