النائب محمد صبري: قانون الرياضة الحالي قديم وكان لابد من تطويره ليواكب متغيرات العصر..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704140/النائب-محمد-صبري-قانون-الرياضة-الحالي-قديم-وكان-لابد-من-تطويره-ليواكب-متغيرات-العصرفيديو

قال النائب محمد صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن قانون الرياضة الحالي قديم واصبح لا يواكب متغيرات العصر، حيث أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض المواد، أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، مشيؤا إلى أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات الني تحاج لظيطها. دوت الخليج

النائب محمد صبري: قانون الرياضة الحالي قديم وكان لابد من تطويره ليواكب متغيرات العصر

وتوجه النائب محمد صبري، بخالص الشكر للجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على الجهد المبذول فى اعداد القانون وضبط الصياغة ، مشيرا إلى أهمية وجود انشطة رياضية فى المدراس والجامعات لاعداد النشء المصري قادر على مواجهة التخديات المختلفة، إضافة إلى أن الرياضة من أهم التحديات التي تواجهها كل المجتمعات سواء الممارسة او البطولات لاعداد مواطن على قدر من الصحة.

واوضح عضو مجلس الشيوخ، ان القانون يستهدف معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، إضافة إلى منح مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.