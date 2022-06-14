نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر.. كام يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر و إجازة شهر يونيو 2022 ومواعيد اجازات عيد الأضحى في مصر لعام 2022. كل هذه العبارات تهتم بها الأسرة المصرية استعدادًا لعمل مخططات أثناء موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر. فالبعض يقرر السفر داخل المدن الساحلية والبعض الأخر يستغل إجازة شهر يونيو 2022 في الاسترخاء في المنزل برفقة الأسرة. كما هناك مخططات كثيرة يمكن فعلها عند معرفة مواعيد اجازات عيد الأضحى في مصر لعام 2022 وهذا ما نقدمه من خلال هذا الموضوع فيما يلي.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

يقضي الموظفون مع أسرهم إجازة لمدة 5 أيام أثناء موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر وذلك قبل أن يعودوا لأعمالهم إذ أن عيد الأضحى 2022 – 1443 سيكون الشهر المقبل يوليو من عام 2022.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

تبدأ إجازة عيد الأضحى لعام 2022 في مصر من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 حيث سيكون هذا يوم وقفة عرفات. ثم يأتي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 يوليو وثاني أيام عيد الأضحى يوم الأحد 10 يوليو 2022 ويأتي ثالث أيام عيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو الموافق 2022 وأخيرًا يكون يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 هو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازات باقي عام 2022

قبل حلول إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر بشهر يوليو. يستمتع الشعب المصري بمجموعة من الإجازات الرسمية في الشهور المتبقية من عام 2022. وهي كما نرصدها لكم فيما يلي:

يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو 2022 إذ يحتفل المصريون بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

من يوم لجمعة الموافق ٨ يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يوليو الجاري. يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك لعام 2022.

يحتفل المصرييون يوم السبت الموافق ٢٣ يوليو بذكرى عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

وفي يوم السبت الموافق ٣٠ يوليو يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية.

تأتي ذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم الخميس الموافق ٦ أكتوبر فهو عيد القوات المسلحة لنصر ٦ أكتوبر ١٩٧٣.

يوم السبت الموافق ٨ أكتوبر يحتفل المسلمون بعيد المولد النبوي الشريف.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالموعد المحدد لإجازة عيد الأضحى 2022 في مصر.