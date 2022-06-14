مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر .. “هتنزل بدري”

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عمر شويل - جدة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر. مرتبات شهر يونيو 2022. مواعيد مرتبات شهر يونيو في مصر هكذا يبحث عنها الموظفون. بعد أن حددتها وزارة المالية المصرية. وذلك قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في شهر يوليو المقبل. إذ أن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر. تهم الجميع هذه الأيام خاصًة وأن هناك موجة حارة تجتاح مصر هذه الفترة لذا يهتم الموظفون لمعرفة وقت مرتبات شهر يونيو 2022 بشكل محدد وهذا ما نقدمه للقراء من خلال هذا الموضوع.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر

وضعت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر. وذلك من خلال جدول وضعته نهاية شهر مارس الماضي تضمن مرتبات شهر إبريل وكذلك مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر فهو الشهر الأخير في السنة المالية لعام 2021 – 2022. وحسب جدول مرتبات شهر يونيو 2022 نجد أنها ستكون نهاية الشهر الجاري.

مرتبات شهر يونيو 2022

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 والتي ستكون من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 27 يونيو 2022 قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022 – 1443 هجريًا.

مواعيد مرتبات شهر يونيو

تنقسم مواعيد مرتبات شهر يونيو في مصر على يومين حيث يتم صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين في 33 جهة حكومية ووزارة تابعين للجهاز الإداري للدولة يوم 21 يونيو ثم يأتي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر في يومه الثاني وهو 22 يونيو الجاري بنفس الوزارات والهيئات الحكومية ومنها وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة الثقافة وكذلك يحصل على مرتبات شهر يونيو في هذه المواعيد وزارة السياحة ووزارة الأثار ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإتصالات ووزارة البحث العلمي.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

يصرف الموظفون العاملين في الجهاز الإداري للدولة مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر يومي 26 يونيو وكذلك يكون مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في يومه الثاني هو 27 من شهر يونيو لعام 2022 ميلاديًا.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في مصر.