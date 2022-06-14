رئيس جامعة قناة السويس يتابع سير العمل بوحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى

استمع رئيس الجامعة لمطالب عدد من المرضى المتعلقة بآلية سير العمل بالعيادات، ووجه مسؤولى العيادات المختلفة إلى حسن معاملة المرضى ورفع مستوى الأداء والاستعداد المستمر لاستقبال الحالات الطارئة وحالات الحوادث وسرعة التعامل مع المعوقات التى تواجه المرضى كما حرص سيادته على متابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات، وذلك ليكون قسم الطوارئ فى أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضى.
وأعلن رئيس الجامعة، أنه تم رفع الأساسات لمبنى العيادات الخارجية الجديد بالمستشفى الجامعى الذى يضم 4 طوابق على مساحة 2300 متر مربع للدور الواحد تشمل كافة التخصصات الطبية حتى التخصصات الدقيقة مؤكدا أن هذا المبنى سيحدث نقلة نوعية فى الخدمات الطبية على مستوى إقليم القناة وسيناء وسيعمل على رفع عبء كبير عن كاهل المواطن من عناء السفر وندرة التخصصات.
رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والذى عرض تقريرا موجزا عن سير العمل بالأقسام الداخلية التى يتم تطويرها، مؤكدا أنه فى غضون أيام ستتم مجموعة من الافتتاحات المتميزة داخل المستشفى تشمل الرعاية المركزة الجديدة والعمليات الكبرى والتعقيم المركز.
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