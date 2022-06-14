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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704214/أديب-مصر-بها-أكثر-من-20-مليون-مدخن-وأقلعت-عن-شرب-الشيشة

علق الإعلامي عمرو أديب، على ابتكار السيجارة الإلكترونية والذي سبب الكثير من المشاكل للمصريين بدلا من التدخين الطبيعي، قائلا إن كل من يعرفهم حولوا لتلك السيجارة الإلكترونية عادوا للتدخين بشراهة.

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان مقبل على تدخين "الشيشة" في فترة من الفترات معتقدا أن أضرارها أقل بكثير من السجائر، ألا أنه اكتشف العكس وأن "الشيشة" أضرارها أكثر بكثير، موضحا أنه تعرض لمشاكل صحية عديدة نتيجة ذلك.

وتابع أنه ابتعد عن تدخين "الشيشة" بصورة نهائية نظرًا للمشاكل الصحية التي تعرض لها من تدخينها، موضحا أن التدخين واحد من المشاكل التي تواجه المصريين، ويجب إيجاد حلول مميزة للابتعاد عن التدخين بدلا من السيجارة الإلكترونية، مضيفًا: "أنا كل اللي أعرفهم بيدخنوا السيجارة الإلكترونية دي رجعوا يدخنوا سجاير بزيادة عن الأول، لازم نشوف حل غير ده".

وأردف أن مصر في الوقت الحالي بها أكثر من 20 مليون مدخن، أي ما يقرب من تعداد دولة كاملة من المدخنين داخل مصر.

عمرو أديب يعلق على رحيل موسيماني من النادي الأهلي

وفي سياق آخر، علق الإعلامي عمرو أديب على رحيل بيتسو موسيماني من القيادة الفنية لصفوف النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، قائلا إن الأهلي هو السبب الاساسي في رحيل المدرب خاصة في ظل الضغوطات التي مارسها عليه مؤخرًا.

وأضاف "أديب"، أن موسيماني جلس على طاولة المفاوضات مع محمود الخطيب ومعه عرض مغري للغاية من أحد الأندية، وانتهت الجلسة بأن يرحل موسيماني بفسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الأهلي، خاصة أن الضغوطات الموجودة من الجماهير والإدارة غير طبيعية.

وتابع: "الأهلي هو اللي طفش موسيماني من الفريق، مفيش حد بيعمل اللي بتعمله جماهير وإدارة الأهلي ده، الراجل عامل العجب في الأهلي ليه نمشيه ونهاجمه".