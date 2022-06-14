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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704212/شعبة-المجوهرات-انخفاض-في-أسعار-الذهب-بنسبة-15-والبورصة-السبب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن الشاشة العالمية للدهب سجلت انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب العالمي، ويأتي ذلك بسبب الضعوطات الكبيرة على بورصات العالم، والانخفاضات الكبيرة في بورصات العالم، وتحديدا بورصة الذهب.

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وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض سعر الذهب وصل حوالي 15% عن الأسعار الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الاستثمار في الذهب والادخار هو أمرطويل المدى.

الغرفة التجارية: الذهب ليس طريق للمضاربة وإنما للاستثمار طويل الأمد

وتابع: "مش بننصح حد محتاج فلوسه كمان شهر أو شهرين يشتري دهب، لأن الموضوع بيكونفيه مخاطرة كبيرة، ولكن على المدى الطويل الذهب هو الملاذ الآمن الذي يزيد سعره على مدار سنوات، الذهب عبارة عن خزينة استثمار وليس مضاربة، من يريد الادخار ويستثمر على المدى الطويل يشتري ذهب".

وأردف أن الذهب مهما كانت الانخفاضات فيه يعود من جديد ويرتفع بشكل كبير، وبالتالي من الصعب الخسارة في الاستثمار في الذهب على المدى الطويل.

عمرو أديب: الشعب المصري يعشق الذهب

ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على الأمر قائلا إن الشعب المصري على مدار تاريخه شعب يعشق الذهب ويعشق يحب شراء الذهب، وهذه المعلومات التي أدلى بها المهندس هاني ميلاد قد تكون مفيدة فيما يتعلق بشراء الذهب الآن من عدمه.