انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلامية مها بهنسي تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704210/الإعلامية-مها-بهنسي-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا-للمرة-الثانية

أعلنت الإعلامية مها بهنسي إصابتها بفيروس كورونا المستجد المعروف دوليا باسم “كوفيد 19”، والذي قلت الإصابة به في الفترة الأخيرة، مطالبة كل مخالطيها بالخضوع للمسحة الطبية والعزل المؤقت.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اصابة مها بهنسي بفيروس كورونا

وتعد هذه المرة الثانية التي تصاب بها الإعلامية بهذا الفيروس، اذ أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، فكتبت: " إيجابي كورونا للمرة الثانية.. اي حد كان مخالط ليا ياريت يعمل مسحة".

وسبق وأصيبت الإعلامية الشهيرة بنفس الفيروس في شهر إبريل الماضي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اذ كتبت: “كورونا إيجابي.. مبقدرش أتكلم علشان التنفس معلش أعذروني.. دعواتكم”.

نجوم ضربهم فيروس كورونا في الايام الماضية

هذا وضرب فيروس كورونا عدد من نجوم الفن الأخرين، منهم الفنان هشام ماجد اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي)".

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وسبقه المخرج عمرو سلامة الذي أعلن إصابته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إيجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين»، فضلا عن إصابه عدد من مشاهير كرة القدم والسياسين الكبار وهو ما يدل على عودة الفيروس مرة أخرى ليهدد العالم.

معلومات عن مها بهنسي

مها بهنسي، إعلامية مصرية، ولدت في 20 سبتمبر 1977، وهي خريجة آداب إنجليزي من جامعة القاهرة، شاركت في أعمال فنية متنوعة، نذكر منها، مسلسل تليفزيون في بيتي عام 1997، وفيلم بليغ لحن الشجن عام 2007، كما عملت مقدمة برامج في برنامج صباح الورد عام 2018، كما شاركت أكرم حسني بـ دور كاترينا بابلو في مسلسل الكابوس وشاركت في ورشتين تمثيل الدكتور محمد عبد الهادي وورشة لمروة جبريل.