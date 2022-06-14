النائب محمد عليوة لـ دوت الخليج: مبادرة «لتسكنوا إليها» تيسر الأمور المتعلقة بالزواج.. والمغالاة في المهور منهي عنها شرعا 

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704139/النائب-محمد-عليوة-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-لتسكنوا-إليها-تيسر-الأمور-المتعلقة-بالزواج-والمغالاة-في-المهور-منهي-عنها-شرعا

ثمن النائب محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مبادرة "لتسكنوا إليها" التي أطلقها الأزهر لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج، قائلا: المغالاة في المهور منهي عنها شرعا.

دوت الخليج

مبادرة «لتسكنوا إليها» تيسر الأمور المتعلقة بالزواج

وأضاف عليوة، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: المهر ركن في العقد لكن المغالاة في المهور، نري الغارمين والغارمات في السجون نتيجة تجهيز بناتهن بأشياء عير ضرورية، لافتا أن المغالاة في تكاليف الزواج تتسبب في تأخير سن الزواج، الأمر الذي ينجم عن ذلك مشكلات نفسية وبدنية وأخلاقية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: علينا عدم التمسك بأشياء ليست ضرورية، وعدم المغالاة في تكاليف الزواج يساهم في حياة أفضل، مقدما الشكر للأزهر علي إطلاقة مبادرة “ لتسكنوا إليها”، قائلا: الأمور المتعلقة بالوعي والعادات والتقاليد تغييرها سيكون صعب جدا لكنه حتمي وضروري.

مبادرة لتسكنوا إليها

وكان قد أطلق مجمع البحوث الإسلامية، مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان "لتسكنوا إليها".

وتهدف المبادرة، إلى القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة "لتسكنوا إليها"دعوة عامة لجميع الناس، للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.