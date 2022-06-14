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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704213/فوائد-بنك-الإسكندرية-على-حساب-توفير-الأفراد

ينشر دوت الخليج فوائد بنك الإسكندرية على حساب توفير الأفراد بناءً على تساؤلات العديد من عملاء بنك الإسكندرية بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، وبالطبع أهم ما يشغلهم هو فوائد بنك الإسكندرية على الحسابات وموعد صرفها، وهو ما نوضحه على حساب توفير الأفراد.

فوائد بنك الإسكندرية

تكون فائدة حساب توفير الأفراد، سنوية، وتصرف في حساب العميل مرتين في السنة يوم 1/1 ويوم 1/7 وتحدد الفائدة بتكون على (أقل رصيد موجود خلال الشهر).

فوائد بنك الإسكندرية على حساب توفير

- من صفر إلى اقل من 1000 جنيه بلافائدة

- من 1000 جنيه إلى اقل من 10,000 جنيه بفائدة 2.00%

- من 10,000 جنيه إلى اقل من 100,000 جنيه بـ 2.25%

- من 100,000 جنيه إلى اقل من 300,000 جنيه بـ 2.75%

- من 300,000 جنيه إلى اقل من مليون جنيه بـ 3.00%

- من مليون جنيه إلى اقل من 2,500,000 جنيه بـ 3.50%

- من مليون جنيه إلى اقل من 2,500,000 جنيه بـ5.00 %