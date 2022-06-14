عاجل.. السيسى يوجه رسالة لـ الإعلاميين

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة للإعلاميين قائلا: "انتبهوا لازم يكون عنكم رؤية واضحة، وأنا مستعد أوفرها، أى حد هايدخل على موقع رئاسة الجمهورية هيلاقى كل الموضوعات اللى بتتكلموا فيها موجودة".





وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين: "طب فيه مشاكل أه ممكن، تعالوا نشوف موجود المشكلة ونتحرك فيها". وتابع: "مش مطلوب حد يتكلم بشكل إيجابى عشان يدعم حد، أنا عايزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس، بناء فهم حقيقى لقدراتنا ولتحدياتنا هو ما سيجعل المواطن على استعداد للتحمل، وبالتالى تتكون الحصانة لدى المواطنين، إحنا كمسؤولين ننتكلم بالصدق والإعلاميين بالفهم".

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