خلال لقائه الإعلاميين.. السيسى: حريصون على توفير احتياطى استراتيجى من السلع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال لقائه بعدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف عقب افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان اليوم بالسادات، أنه توجه بالشكر للمزارعين الذين قاموا بتوريد 4 مليون طن من القمح حتى الآن وهو ما يكفى الدولة لمدة 6 شهور.

وردا على سؤال حول الأوضاع فى ليبيا خلال الفترة القادمة، طالب الرئيس السيسى الدول العربية بالمحافظة على أمنها واستقرارها، قائلا: "خلوا بالكم من بلدكم.. معندناش عذر أمام أنفسنا وأمام ربنا وأمام التاريخ إن إحنا نبيع بلادنا.. ومش بتكلم على مصر لكن بتكلم على كل الدول العربية.. ربنا أدانا تجربة مرئية لينا فى ليبيا وفى دول أخرى".

وأكد السيسى أن مصر تستهدف ألا تتطور الأوضاع فى ليبيا وتتصاعد لأكثر من ذلك، مشيرا إلى أن مصر تركز على حل القضية الليبية عبر المسار الدستورى ومباحثات (5+5).

كما أشار الرئيس السيسى إلى ضرورة أن تشجيع الأشقاء فى ليبيا لأن يتفهموا أن مصلحة الدولة الليبية أكبر من أى مصالح أخرى، حتى لا يحدث تصعيد وتنزلق الأمور فى الداخل الليبى لمواجهة مسلحة تعود بالأوضاع لما كانت عليه عام 2019 وعام 2020.

وأكد أن تكاتف الجهود مع الأشقاء قادت للسيطرة على الأوضاع فى الداخل الليبى حتى الآن، وعدم وجود اقتتال داخلى، وأكد أن حدوث انفراجة فى الأزمة الليبية مرهون بإخلاص النوايا والإرادة.

وفى إطار الرد على تساؤل آخر حول مساهمات الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، توجه الرئيس لهم بالشكر على الدعم والمساندة دون أن تطلب مصر ذلك.

وأشار إلى أن الدولة المصرية استهدفت تحويل ودائع الاشقاء العرب لاستثمارات فى ظل المشروعات القومية الضخمة الجارية فى مختلف أنحاء مصر، وما توفره من فرص استثمارية، مؤكدا ترحيب مصر باستثمارات الأشقاء العرب داخل الدولة سواء عبر استثمارات مشتركة أو من جانبهم فقط.

وتابع الرئيس فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أنا مش قلقان أبدا.. وربنا مطلع علينا.. إحنا مخلصين وأمناء وشرفاء".

وحول التوقعات بارتفاع تسعير الوقود خلال الفترة المقبلة، أكد الرئيس أن الدولة تضع فى الاعتبار التخفيف على المواطنين، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن موازنة الدولة كانت تضع فى اعتبارها أيضا ارتفاع سعر برميل البترول حتى 90 دولار وليس 120 دولارا.

وأضاف أن قرار لجنة تسعير الوقود هو قرار فنى، لكن القرار السياسى للدولة حريص على ألا يكون هناك ضغوط وأعباء إضافية على المواطنين.

وحول ملف سد النهضة، أكد الرئيس أنه لا يتحدث كثيرا، ولن يستطيع أحد الاقتراب من حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتبع المسار الدبلوماسى والصبر، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن حجم المشروعات التى تتم للاستفادة من حصة مصر من مياه النيل وإعادة تدويرها غير موجود فى العالم، قائلا: "عشان كدة بقول يا رب قدامك أنا بأخد بالأسباب أنا عملت كل ما يمكن عمله صبرت وطولت بالى وأعطيت الفرصة واشتغلت على اللى عندى عشان أعظم ما لدينا".

وتحدث الرئيس عن ثورة 30 يونيو، قائلا: "إحنا ما زايدناش على إنها ثورة لم تحدث فى التاريخ"، مشيرا إلى أنه لم يتحرك شعب فى العالم كله بهذه الأحجام لتغيير واقع فى مصر ولا فى المنطقة ولا فى العالم، مضيفا:"أنا كنت مسئول فى الوقت ده وبرصد وطلعت طيارات تصور فى كل ميادين مصر".

وتابع الرئيس "الموضوع كاشف للفكرة، إزاى يتحرك 30 مليون بنى آدم وبالمناسبة اتحركوا مرتين، والتانى ده كان تحدى من جانبى للناس، بتحدى بالناس فى مصر وفهمهم العالم كله علشان يشوف اللى مش عايز يشوفه، ويجى يقولك تغيير بالقوة.. لا ده ملايين المصريين خرجوا"، مضيفا "ما حدث فى 30 يونيو أمر غير مسبوق ويدعو للتوقف أمامه سواء أصحاب الأفكار أو أصحاب العقائد ليه الناس خرجت كده.. هى قلوب الناس دى مش بيد الله ولا إيه.. مش بيقولوا القلوب بين إصبعين من أصابع الله، طيب إزاى ربنا يحرك الـ30 مليون دول".

وحول إطلاق الحوار الوطنى الشامل، قال الرئيس أن إطلاق الحوار الوطنى يهدف لوجود أرضية مشتركة والاستماع لرأى الآخر، قائلا: "نبقى مستعدين كلنا أن إحنا نسمع بعضنا، ويبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا، وتنقد وتقول اللى أنت عايزه، وأنا أرد عليك، وحتى لو كان ردى موضوعى ومقنع ومش قابله، أنا قابل إنك أنت ما تقبلهوش لأن إحنا لا يمكن أبدا هنجتمع على رأى واحد.. ده مش طبيعى، نجتمع على حاجة واحدة إن البلد دى نحافظ عليها".

وحول دعم الدولة للصناعة المحلية وتسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج من الموانئ، شدد الرئيس على أن الدولة حريصة على عدم توقف مستلزمات الإنتاج أبدا، معقبا: "لا نستطيع تحمل توقف تلك المصانع والناس اللى فيها يكونوا فى الشارع".

وأضاف الرئيس أن الأزمة العالمية وسلاسل التوريد أثرت على العديد من الأمور، قائلا إن؛"المصانع التى تعاقدت عليها الدولة من 4 سنوات، متأثرة بعدم وصول مستلزمات الانتاج".

وأكد الرئيس أن الدولة تفتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بشكل لا نقاش فيه.

وفى إطار متصل، أضاف الرئيس أن إدارة القطاع العام والحكومى ليست أفضل شيء، موضحا أن القطاع الخاص حريص على ماله ويطور من نفسه ويقلل من تكلفة التشغيل حتى يكون منافسا.

وأشار إلى أن صناعة الكوك تتطلب الجلوس مع المعنيين بالأمر وعقد أكثر من حلقة نقاشية، متابعا: "رسائلنا للناس تتسم بالموضوعية وتطمئنهم إن لو فى مصلحة هنعملها، إعادة صناعة أو إقامة صناعة قى مصر تستغرق وقتا وتحتاج القطاع الخاص معها".

كما أكد الرئيس السيسى، على أهمية الحفاظ على البنية الأساسية التى أنشأتها الدولة خلال الثمانى سنوات الماضية سواء محطات الكهرباء أو وسائل النقل وشبكة الطرق القومية والموانئ والمطارات.

وقال السيسى إن الإجراءات التى تنفذها الدولة حاليا تتضمن الاتفاق مع بعض الشركات صاحبة الخبرات اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة منها على سبيل المثال تشغيل مترو الأنفاق، وسيتم الاتفاق معها فى التعاقد تسعير معين لتلك الخدمات.

وردا على سؤال حول وجود بعض التحديات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قال الرئيس السيسى إنه منذ 3 سنوات يتابع موضوع إتاحة الأراضى الصناعية وتوفيرها للراغبين من المستثمرين، مضيفا: أخشى أن يكون فهمنا السابق حاضر خلال توصيفنا للواقع الحالى.. ووفرنا على مدى 4 – 5 سنوات أراضى كتير.. ونزلنا لجان لمراجعة 30 مليون متر أراضى صناعة.. وهذه اللجان 3 مليون فقط تم الاستفادة منها وتشغيلها أى حوالى 10 % فقط.

وتابع السيسى: علشان كده قولنا هنعمل إحنا المجمعات الصناعية علشان نريح صغار المستثمرين توفير الأرض وترفيقها ثم إجراءات الدولة للانتهاء من التراخيص.. وقولنا هندى المصنع فاضى وفرصة قرض لشراء الماكينات وتوفير مشروعات ذات دراسات جدوى.. وتم بالفعل توفير 9 مناطق صناعية بالفعل جاهزة لإطلاق المشروعات على أرض الواقع.

وأكد الرئيس السيسى أن المسار من فكرة حتى تصبح مشروع ناجح يعتبر مشوار صعب للغاية.. وتابع: إنتهينا من المناطق الصناعية منذ عام تقريبا وسيتم إعداد زيارات لوسائل الإعلام المختلفة لترى تلك المناطق على الطبيعة خلال الفترة المقبلة.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث تأخير فيما يخص تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. قال الرئيس السيسى إنه عند الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع كانت الدولة تتمنى وتهدف الإنتهاء منه خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن حجم الطلب على المواد المستخدمة فى تنفيذ مشروعات البرنامج ضخم جدا فى كل المجالات والقطاعات وعليها ضغط عالمى، كما أن سلاسل الإمداد فى العالم توجد بها مشكلة مما سيزيد من مدة التنفيذ للمشروعات، وأوضح السيسى أنه سيتم تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بالتوازى مع تنفيذ باقى مشروعات المرحلة الأولى.

وحول موقع مصر من حالة الاستقطاب الحالية فى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. قال الرئيس السيسى أن مصر تحاول فى ظل الأوضاع الصعبة الحالية أن تكون سياستها تتسم بالتوازن بعيدا على أى استقطاب لأى طرف، مشيرا إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة وغير واضحة وعلاقتنا طيبة بالجميع.. وأضاف السيسى أن التحرك المصرى فى هذه الأزمة نؤكد خلاله بأن المسار السياسى والدبلوماسى وإيجاد حل للأزمة بعيدا عن العمل العسكرى أمر مهم وهذا هو الموقف المصرى عبر سياسة متوازنة بعيدا عن الاستقطاب.

وردا على سؤال حول موعد الاكتفاء الذاتى المصرى من السلع الاستراتيجية والأساسية.. قال الرئيس السيسى أن الدولة المصرية حققت اكتفاء ذاتى خلال الفترة الأخيرة من عدد من السلع الأساسية مثل الأرز والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن، لافتا إلى أن القمح لم تصل فيه الدولة للإكتفاء الذاتى ونتمنى خلال العامين القادمين أن يتم زراعة أكثر من 2 مليون فدان إضافيين على ما هو موجود الآن لإنتاج 3 مليون طن قمح يساعد الدولة على تحمل الظروف العالمية بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العاملين.

وتابع السيسى: تحقيق اكتفاء ذاتى بالمطلق صعب فعلى سبيل المثال 90 % من الزيوت تستوردها الدولة من الخارج وحاليا هناك مشكلة أيضا بسبب سلاسل التوريد وتكلفة النقل كما أن هناك إحجام من بعض الدول بسبب الظروف العالمية لفتح المجال بشكل طبيعى ولكن لدينا احتياطى من الزيت لحوالى 5.7 شهور.

وطالب الرئيس السيسى وسائل الإعلام بوجود رؤية واضحة فى التناول الإعلامى لبعض الموضوعات والملفات، لافتا إلى الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية تم خلاله توفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل الموضوعات والملفات التى نناقشها، وقال الرئيس أن الدولة لا تطلب من الإعلام أن يتحدث بشكل إيجابى ولكن ما يهمها هو نقل الحقيقة لكل المواطنين.. قائلا: مش مطلوب إننا نتكلم بشكل ايجابى وخلاص اللى يهمنا نقل الحقيقة ونقولها للناس.. وبناء فهم حقيقى بالقدرات والتحديات الحالية للدولة وهذا ما سيجعل المواطن مستعد لتحمل الظروف التى تمر بها مصر وتتكون حصانة ومناعة من الحراك وإحنا كمسئولين هنتكلم بالصدق والإعلام يتكلم بالفهم.

وحول تطوير القطاع العقارى فى مصر حتى نصل إلى التصدير العقارى.. قال الرئيس السيسى أن الدولة لديها شراكة مع عدد من المطورين العقاريين حاليا حيث تقوم الحكومة بتوفير الأرض وتطلب من المطورين بالبناء، وتحصل الدولة بعد ذلك على حصتها سواء بصورة عينية أى حصة من العقارات الموجودة فى تلك المدينة أو المنطقة أو بصورة مالية بعد بيع المطورين مؤكدا أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين.

وتابع السيسى: بهذه الطريق حولنا الأرض لقيمة بدلا من كلها المقيد وترك مساحات فضاء كثيرة وإقامة إنشاءات نراها حاليا فى الكثير من المناطق، لافتا إلى السوق العقارى المصرى لكى ينافس فى السوق العالمى فهذا مشوار طويل يتطلب بنية أساسية مستعدة وجاهزة وهذا ما حرصت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس: اللى هيجى يستثمر فى العقار مش هيمشى فى الزحمة أو الميناء والمطار ميكنوش موجودين ولازم يعيش فى مدينة تتمتع بالحياة على مدار العام.

وقال السيسى إن هناك قناعة تشكلت لدى العالم مؤخرا بوجود تغيير حقيقى فى مصر فى كل المجالات وهناك فرص لإقامة مشروعات عقارية وسياحية فى الكثير من المناطق بعد أن كانت فقط فى قرى الساحل الشمالى والبحر الأحمر فقط.