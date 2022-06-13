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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704204/محمد-عطية-اللي-مستحرم-الفن-ميمثلش-مفيش-حد-بيرفض-دور-عشان-معتقداته

كشف الفنان محمد عطية رأيه في مصطلح السينما النظيفة والجدل المثار حول المشاهد الجنسية والإباحية ومشاهد القبلات التي هي عنوان معظم الأعمال الفنية في هذه الأونة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمد عطية عن الفن النظيف

وكتب محمد عطية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أنت بتمثل يبقى لازم تطوع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس.. يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشي مع معتقداتك الشخصية، مفيش حاجة اسمها كدا، لو مستحرم التمثيل متمثلش، إنما تقعد تقولنا ادعاءتك الإخلاقية ليه؟”.

محمد عطية: “مش عجبك التحرر الإبداعي متتفرجش”

وتابع: “مفيش حاجة اسمها الفن النظيف ده مصطلح مضلل مالوش أي معنى، في حاجة إسمها فن، نقطة، عاجبك بالتحرر الإبداعي فيه أهلاً وسهلاً مش عاجبك أتفضل متشاركش ومتتفرجش”.

منة شلبي تتحدث عن علاقة الفن بتدني قيم المجتمع

وسبقته الفنانة منة شلبي التي كتبت تعليق عبر موقع فيسيبوك، قالت فيه: “ “ العمل الفني لا يهز الدين؛ لأنه داخل عقيدتك وقلبك ولن يتأثر بفيلم، الفن يجعلك تشعر وتفكر ولكنه لن يغير عقيدتك إلا إذا كانت ضعيفة، المجتمع به مصائب أكبر من الأفلام، والأفلام لا تُقاس بـ قيم المجتمع وإذا أثر عمل فني على معتقدات الفرد لأن معتقداته ضعيفة ويوجد مشكلة بالوعي والتربية وليس الأفلام”.

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جدير بالذكر أنه كانت الفنانة منة شلبي ضحية من ضحايا تلك الإنتقادات التي صنفت الأعمال الفنية بأنها تحرض على التقليل من قيم المجتمع والدين بعدما قدمت مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في رمضان 2022، وكان أبطاله كلا من إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.