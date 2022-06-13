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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704207/عمرو-أديب-الأهلي-اللي-طفش-موسيماني-والمدرب-لديه-عرض-مغري

كشف الإعلامي عمرو أديب عن أن بيتسو موسيماني المدير الفني الراحل عن صفوف النادي الأهلي لم يكن قد اتخذ قرار رحيله عن صفوف الفريق حتى فجر اليوم، ومن ثم اجتمع مع مسؤولي الفريق وقرر الانسحاب والابتعاد عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن موسيماني اجتمع مع قيادات النادي الأهلي ومعه عرض مالي قوي، ومن ثم قرر الرحيل عن صفوف الفريق، وفسخ عقده بالتراضي مع النادي، "هتشوفوا خلال أيام موسيماني هيكون فين، معاه عرض قوي ودي معلومة، وده حقه الطبيعي انه يروح من نادي لآخر".

وتابع أن الأهلي هو سبب رحيل موسيماني عن الفريق بسبب كثرة الضغوطات التي يتعرض لها المدير الفني خلال الفترة الأخيرة من قبل الجماهير والإدارة، "الناس مش عاجبها العجب، الأهلي اللي طفش موسيماني، الراجل هو اللي جاب أفريقيا وعامل العجب مع الأهلي ومحدش عاجبه في حاجة".

عمرو أديب: موسيماني قرر الانسحاب بفريقه الكامل

وأردف أن الضغط الكبير على موسيماني بفكرة نادي البطولات وأنه نادي القرن ونادي الكيان وأن جمهوره لا يشبع من البطولات والانتصارات جعل موسيماني ينسحب بفريقه بالكامل من الإدارة الفنية للنادي الأهلي.

وأردف أن فكرة شعار الأهلي فوق الجميع تجعل تعامل أي شخص داخل منظومة النادي الأهلي صعبة للغاية، وموسيماني نجح في عمل سيرة ذاتية قوية خلال 20 شهرًا مع النادي الأهلي، ونجح في جلب عرض مالي قوي ومغري سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيتسو موسيماني يتعرض لانتقادات شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة بعد خسارة الفريق أمام نادي الوداد البيضاوي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد، وسط غضب كبير للأداء الهزيل الذي ظهر به النادي الأهلي في تلك المباراة.