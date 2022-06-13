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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704211/بنك-القاهرة-يفتح-باب-التدريب-الصيفي-2022-للمرة-الرابعة

أعلن بنك القاهرة عن فتح باب التدريب الصيفي 2022 للمرة الرابعة لطلاب وحديثي التخرج حتى يتمكنون من الالتحاق بالتدريب في أحد فروع بنك القاهرة المنتشرة على مستوي الجمهورية، ويستعرض دوت الخليج آخر موعد للتقديم في تدريب بنك القاهرة.

تدريب بنك القاهرة

يكون التدريب عملي بمقر بنك القاهرة ولا يشترط تقدير، ويكون التدريب متاح في أقرب فرع للمتقدم حسب محافظته بمختلف فروع بنك القاهرة.

التقديم على تدريب بنك القاهرة

(المحاسبة ، إدارات الأعمال ، التمويل والاستثمار ، البنوك والتمويل ، التسويق ، التجارة الإلكترونية ، الاقتصاد والعلوم السياسية ، علوم الكمبيوتر ، نظام المعلومات الإدارية)

وجدير بالذكر أن التدريب في بنك القاهرة متاح حتى 30 يونيو المقبل.