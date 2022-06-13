نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٢ من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 كما ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 حيث تتزايد مؤشرات البحث على جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 في نفس الوقت الذي يتزامن مع ظهور نتائج بعض الشهادات المختلفة من التعليم الأزهري والعام، وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية الترم الثاني ونهاية العام 2022 وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأزهر الإلكترونية حيث يبحث الكثيرين ويزداد الاهتمام بمعرفة البوابة الإلكترونية لتعليم الأزهري في مصر وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي كما توفر بوابة الأزهر جميع نتائج الفصول الأخري وذلك بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور من أجل الإطلاع على النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022 وخطوات الاستعلام

ويمكن لطلاب وطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، وذلك من خلال تتبع الخطوات بعد الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية:

• نبدأ بتسجيل الدخول من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

• في الصفحة الرئيسية اختر أيقونة الشهادة الإعدادية.

• أدخل الصف المقيد به الطالب.

• اختر نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022.

• سجل كافة بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

• اختر عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022.

كما ينتظر الجميع أن تعتمد نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية للأزهر الشريف 2022 م من السيد وكيل مؤسسة الأزهر الشريف بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق ومراجعتها إلكترونيًا ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال فترة قريبة جدا من خلال الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية2022

يتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الحالي 2022 كالتالي:

• مادة أصول الدين مائة درجة.

• مادة اللغة العربية مائة درجة.

• مادة الرياضيات ستون درجة.

• مادة الفقه خمسون درجة.

• مادة القرآن الكريم أربعون درجة.

• مادة الدراسات الاجتماعية أربعون درجة.

• مادة العلوم أربعون درجة.

• مادة اللغة الأجنبية أربعون درجة.

• مادة الثقافة الإسلامية عشرون درجة.

وبذلك تكون مجموع الدرجات الترم الثاني من أربعمائة وتسعون درجة.

وكذلك يوجد مواد لا يتم لضافتها إلى المجموع وأخيرا وليس باخر تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.