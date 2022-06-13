الصحة: نكاد نصل إلى صفر ”كورونا” ولدينا مستشفيات ليس بها مصابون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر بصدد الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، مبينا: "نكاد أن نصل إلى صفر دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات، والأرقام بمستشفيات العزل قليلة للغاية، وهناك إصابات لا تحتاج إلى مستشفيات.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، أن زيادة معدلات التطعيم في العالم ساهم في تقوية المناعة ضد المرض، وبات فيروس كورونا ليس مقلقا كما كان في السابق، ولكن من الممكن أن يتحور المرض بسبب عدم وجود عدالة في توزيع اللقاحات حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك معلومات تشير إلى وجود صفر إصابات شديدة بفيروس كورونا، وكذلك صفر وفيات بالمرض، مردفا: "الإغلاق التام الذي اتبعته الصين ساهم في خفض الإصابات بها إلى صفر".

