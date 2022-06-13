الرئيس السيسي: حجم الطلب على المواد المستخدمة بحياة كريمة ضخم بكل المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة كان لديها هدف للانتهاء من مشروعات حياة كريمة بعد عام ونصف، "أنا قلت أنا بتمنى إن إحنا نخلص البرنامج ده فى 3 سنين، وقلت إن التخطيط اللى موجود على الأرض مش منظم وإحنا هندخل نشتغل على الأرض".

أضاف الرئيس السيسى، فى لقاءه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، اليوم، الإثنين، أن حجم الطلب على المواد التى تستخدف فى البرنامج ضخم جدا فى كل المجالات، "هذه المواد عليها ضغط حاليا وسلاسل الإمداد فيها مشكلة، فالموضوع هيطول مننا، طب إحنا هنعمل إيه.. المرحلة التانية هتكون مع الأولى، وحتى النهارده لو فيه تأخير نتيجة الظروف اللى إحنا بنتكلم عليها، لن تتوقف المرحلة التانية ولا التالتة إن شاء الله".