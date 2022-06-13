عاجل.. السيسى عن الحوار الوطنى: عشان نسمع بعضنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين: "يجب أن نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض وأن يكون هناك أرضية مشتركة تجمعنا، ونتلكم مع بعض وتنتقد وتقول اللى أنت عايزه وأنا أرد عليك".

وتابع: "حتى لو كان ردى موضوعى ومقنع وأنت مش قابلة أنا قابل إنك متقبلوش لأننا لا يمكن نجتمع على رأى واحد، ولكن إحنا بنجتمع على إن البلد دى نحافظ عليها".