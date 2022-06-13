عاجل.. السيسى: مبادرة حياة كريمة مستمرة رغم الظروف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مبادرة حياة كريمة مستمرة فى عملها، متابعا: "أنا قولت بتمنى إننا نخلص البرنامج ده فى 3 سنين لأن التخطيط الموجود على الأرض تخطيط مش منظم وإحنا هندخل نشتغل على الأرض".





وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أن حجم الطلب على المواد المستخدمة فى المبادرة ضخم جدا فى كل المجالات، وسلاسل الإمداد فيها مشكلة، متابع: "الموضوع هيطول 6 شهور". واستطرد: "المرحلة الثانية هاتبدأ وإحنا بنخلص الأولى، حتى لو كان فى تأخير نتيجة الظروف ولكنها لن توقف المرحلتين الثانية والثالثة".

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