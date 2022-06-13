السيسى: فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مافيش فيه كلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أن الأزمة الموجودة في العالم أجمع وسلاسل التوريد مؤثرة على مستلزمات الإنتاج.
وتابع: "فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مافيش فيه كلام"، مؤكدا أنه ثبت أن إدارة القطاع الحكومى ليست أكفأ شىء فالقطاع الخاص حريص على ماله ويطور من نفسه ويقلل من تكاليف الإنتاج من أجل المنافسة.
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