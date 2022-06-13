عاجل.. السيسى: 30 يونيو ثورة لم تحدث فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أنه كان مسؤولا حينها وأخرج الطائرات لتصور ما يحدث فى كل ميادين مصر.

وتابع: "الـ30 مليون شخص اتحركوا مرتين، وكنت بتحدى بالناس فى مصر وفهمهم العالم كله عشان يشوف اللى مش عايز يشوفه، بيقول ده تغيير بالقوة!، لا دى ناس وملايين المصريين خرجوا، وما حدث فى 30 يونيو غير مسبوق".