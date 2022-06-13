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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704206/الزمالك-يحول-تأخره-لفوز-صعب-على-الداخلية-ويصعد-لدور-الـ-16-لكأس-مصر

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

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وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

تشكيل الزمالك

وكان فريق الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي.

الوسط: يوسف أسامة نبيه – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيد عبد الله – عمر السعيد – عبد الله جمعة.

من جهة أخرى، يجلس أيمن حفني، وشيكابالا على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: السيد عطية.

الدفاع: محمد حسام "بيسو" - أحمد رفاعي.

الوسط: إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا " - سيف فاروق جعفر - أشرف بنشرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه.

تشكيل الداخلية

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس: رضا السيد.

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.