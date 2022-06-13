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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704205/أول-رد-من-الأهلي-على-إمكانية-عودة-فايلر-لتدريب-الفريق-فيديو

رد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي على إمكانية التعاقد مع كارلوس كيروش أو رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق اليوم.

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وكان النادي الأهلي قد صدم الجميع صباح اليوم بالإعلان عن فسخ تعاقد الفريق مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، على أن يتولى المدرب سامي قمصان القيادة الفنية للفريق خلال المباريات المقبلة.

وقال "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن لجنة الأهلي تدرس كافة الأسماء في الوقت الحالي، وسيتم الاختيار وفقا لمعايير معينة تضعها الإدارة ولا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي.

الأهلي: موسيماني من طلب الرحيل عن نادي الأهلي

وتابع أن سامي قمصان سيتولى إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، والنادي الأهلي يثق فيه بشكل كبير، على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد، لافتا إلى أنه تم إعطاء سامي قمصان مطلق القرار في اختيار المدرب المساعد معه.

وأردف أن موسيماني هو من قرر الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أنه لا يريد استكمال المهمة مع نادي الأهلي، موضحا أن الأهلي كان سعيد بالتعاقد مع موسيماني وحقق معه إنجازات عظيمة مثل تحقيق دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكان وشيكا من تحقيق اللقب الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي إذا حدث.

وواصل أن موسيماني عقب اجتماعه مع محمود الخطيب وحسين منصور فضل عدم الاستمرار مع النادي الأهلي، لأنه يريد أن يأخذ قسطا من الراحة في الفترة المقبلة، وإدارة الفريق احترمت ذلك وتم فسخ العقد بالتراضي.

وغاب بيتسو موسيماني عن الإدارة الفنية للنادي الأهلي في آخر لقاء للفريق، والذي أُقيم بالأمس أمام نادي المصري بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر.