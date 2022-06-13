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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704203/النائبة-آية-مدني-لن-تضيع-حقوق-مصر-في-مياه-النيل-ويحكمنا-قائد-حكيم

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حقوق مصر في مياه النيل لن تضيع في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة تحكم البلاد وتعي جيدًا كيف تتصرف وقت الأزمات، مؤكده أن صبر القيادة السياسية ليس معناه الموافقة على تصرفات اثيوبيا وانما يثبت مكانة مصر وأنها تبتغي الخير لكل بلدان العالم.

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النائبة آية مدني: لن تضيع حقوق مصر في مياه النيل ويحكمنا قائد حكيم

وأضافت مدني، أن حديث الرئيس اليوم لعدد من الاعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات، يؤكد قدرة مصر في الحفاظ على أمنها المائي وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما حاولت أي الدولة انتقاص من حقها المائي وهو حقنا في الحياة.

وأشادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء تخفيفًا على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحه أنه قرار انساني.

تنسيقية شباب الأحزاب: ثقة الرئيس السيسي بنا كانت دافع كبير لاستمرارنا

وكان قد قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار بين كافة الأطراف السياسية في مصر أمر صحي وطبيعي، موضحا أن الحالة الديموقراطية الحوارية التي أنشأتها التنسيقية بين أعضائها وبين المؤيد والمعارض واليمين واليسار أمر هام جدا، ويعد من أفضل ما قدمته التنسيقية، لافتا إلى أن التنسيقية نجحت خلال 4 سنوات ضم أعضاء من اليسار واليمين وفئات مختلفة من أجل وضع خارطة ومستقبل للوطن.

كما أضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين منذ يومها الأول كان هدفها تدعيم العمل الحزبي، والدولة في حالة انفتاح واضح وتأخذ عدة استراتيجيات هامة مثل الحوار الوطني الجامع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.