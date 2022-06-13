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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704200/فرج-عامر-نادي-مصري-من-أندية-القمة-يفاوض-موسيماني

علق فرج عامر،رئيس نادي سموحة المصري السابق على إعلان النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وتولي سامي قمصان القيادة الفنية بصورة مؤقتة.

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وقال "عامر"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": " نادي مصري من أندية القمة يفاوض بيتسو #موسيماني!".

عامر: نادي النصر السعودي حاول شراء الشناوي

وأضاف "عامر" في تغريدة أخرى قائلا: " نادي النصر السعودي حاول شراء محمد الشناوي حارس الاهلي ووجد الباب مقفول نهائيا"

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي

وكان قد أعلن النادي الأهلي اليوم عن فسخ تعاقدة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

الأهلي يفوز على المصري السلوم بكأس مصر

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على فريق نادي المصري بالسلوم وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، وتمكن الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان. وأحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم. وشهدت المباراة غياب بيتسو موسيماني عن اللقاء، وسط تعجب من جماهير النادي الأهلي عن سر غيابه.

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وعلق بيتسو موسيماني، المدير الفني لصفوف النادي الأهلي السابق على رحيله من صفوف المارد الأحمر، أن عقب غضبه من النقد الذي تعرض له عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.

خسارة النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا

وكان قد خسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نظيرة الوداد المغربي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية. وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.