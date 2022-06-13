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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704199/توكتوكين--إصابة-8-أشخاص-فى-حادث-تصادم-ببني-سويف

وقع منذ قليل حادث تصادم بين مركبتى توك توك بالطريق بين قرية الشماشرجي ونزلة الديب بمركز سمسطا بني سويف، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بلإصابات متفرقة بأجسادهم، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بداية الواقعة

بداية الحادث عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتى توك توك بالطريق بين قرية الشماشرجي ونزلة الديب بمركز سمسطا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى سمسطا لتلقى العلاج اللازم.

5 سيارات إسعاف

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم حماده محمد حسن 20 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد سعيد محمد 22 سنة مصاباً بجرح بالرأس 3سم، وأحمد عبد الحميد حسن 42 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد أحمد جمعة 23 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد خلف عطا 29 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وعبادة محمد أحمد 58 سنة، مصاباً بكدمات بالصدر، ومصطفى جمال عبد العظيم 21 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالجبهة، ومحمود عبادة محمد 21 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

صاحب شركة يخطف شقيقة زوجته بسبب خلافات عائلية

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة إختطاف سيدة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الأميرية يفيد بقيام بعض الأشخاص بخطف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكى بدائرة القسم.

ضبط أحدهم

وتمكن الأهالى من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى عقب إنفجار إطار السيارة المستخدمة فى الواقعة وإستغاثة المجنى عليها بالمارة، وبالإنتقال والفحص تبين أنه صاحب شركة مواد غذائية مقيم بالتجمع الخامس.

المجني عليها

وبسؤال المجنى عليها تبين أنها شقيقة زوجة المتهم ، وقررت بأنها اثناء سيرها بالمنطقة سكنها قام المذكور بالاشتراك مع والدته، وحارس عقار بخطفها وإجبارها على إستقلال السيارة صحبتهم ، وأثناء سيرهم بمحل الضبط إنفجر إطار السيارة فقامت "المجنى عليها" بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم ، ولاذت الثانية والثالث بالفرار.

خلافات زوجية

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" ، إختمرت فى ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالإستعانة بوالدته والمتهم الآخر، كما أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.