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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704201/عمرو-أديب-السيسي-رفع-العبء-من-على-المواطن-بقرار-أسعار-الكهرباء

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، والتي أعلن فيها تأجيل رفع أسعار الكهرباء في شهر يونيو، قائلا إن الدولة تحاول حمل الأعباء مع المواطن المصري، في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها العالم.

دوت الخليج

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه في ظل أن العالم كله يقرر زيادة أسعار الطاقة مصر تقرر تأجيل زيادة الأسعار حفاظا على المواطن المصري من الضغوطات، لافتا إلى أن أكبر دول العالم لديهم زيادة 40 و 50% زيادة في أسعار الطاقة المنزلية سواء الغاز أو الكهرباء.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سُئل حول دعم دول الخليج لمصر، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية والإمارات، وكان رده واضحا يؤكد أن مصر دولة لديها سياسة واضحة فيما يتعلق بدعم الخليج والعرب، "مصر تعمل بمبدأ شكرا على السمكة ولكن أفضل الصنارة، إحنا متشكرين على الدعم ولكن لماذا لا يكون استثمار وليس دعم، هذه سياسة الدولة".

عمرو أديب: مصر تريد استثمارات عربية وليس قروض

وأردف أن الدولة المصرية لا تريد الحصول على قروض أو ودائع بل تحويل الأمر لاستثمارات داخل مصر، لافتا إلى أن المكسب من التجارة والصناعة ومشروعات الغاز الجديدة سيكون أفضل للدول من فائدة الوديعة أو القرض الذي سيحصل عليه من إقراض مصر.