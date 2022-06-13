انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: طلعت طيارات في 30 يونيو لتصوير كل ميادين مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704197/الرئيس-السيسي-طلعت-طيارات-في-30-يونيو-لتصوير-كل-ميادين-مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا لم نزايد على ثورة 30 يونيو، ولم تحدث في التاريخ أن يتحرك شعب في العالم كله بهذه الأعداد لتغيير واقع، مضيفًا: «أنا بقول ده وأنا كنت مسؤول وبرصد وطلعت طيارات في كل ميادين مصر مش في القاهرة والإسكندرية بس ..».

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وأضاف الرئيس السيسي لرئيس السيسي خلال لقاءه بعدد من الإعلاميين، بعد افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات، بمحافظة المنوفية، ده موضوع كاشف للفكرة، ولازم الناس اللي اعتنقت الفكرة دي تفكر إزاي ربنا سمح بيه، وإزاي خرجت كل الأعداد دي.. في ناس بتقول تغيير بالقوة.. طبعا لا دي الناس اللي خرجت.. ودي قلوب الناس وهي بين أيادي الله.

افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏