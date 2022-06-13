انت الان تتابع تفاصيل خبر تساهيل توفر قرض حتى 200 ألف جنيه.. أعرف تفاصيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704198/تساهيل-توفر-قرض-حتى-200-ألف-جنيه-أعرف-تفاصيله

أعلنت شركة تساهيل لتمويل المشروعات البسيطة والمتوسطة عن قرض تصل قيمته لـ 200 ألف جنيه، ضمن قروض تساهيل المستمرة لمساعدة الكثيرون في تلبية احتياجاتهم، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض تساهيل وكيفية التقديم عليه.

قروض تساهيل

نشرت شركة تساهيل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "النجاح = مشروع + خطة + تساهيل".

وأضافت: "متخليش حاجة توقفك وخد تمويلك من تساهيل وحقق معادلة النجاح.. أسهل وأسرع إجراءات للتمويل في مصر، ناقصك إيه تاني؟!".

التقديم على قروض تساهيل

وتابعت: "لو مشروعك قائم لمدة 6 شهور على الأقل، وعمرك من سن 21 سنة لـ 65 سنة تساهيل بتقدملك تمويل لمشروعك يبدأ من 3,000 لـ200,000".

وأختنمت: "كلمنا على 16134 أو سجل بياناتك من خلال تطبيق حالاً واحنا هنكلمك في أسرع وقت".

رقم خدمة عملاء تساهيل

التواصل على الخط الساخن تساهيل وهو ١٦١٣٤.