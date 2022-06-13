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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704196/بطاقات-البنك-العربي-الأفريقي-مميزاتها-متعددة-اشتري-براحتك

أعلن البنك العربي الأفريقي عن طرح بطاقات بمميزات متعددة لدعم عملائه، في إمكانية الشراء من بطاقات البنك العربي الأفريقي بالتقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى 24 شهر، ويوفر البنك العربي الأفريقي إمكانية الحصول على مبلغ 1000 جنيه قسيمة شراء كهدية، كما يمكن إصدار بطاقات إضافية، ويقدم دوت الخليج مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي.

مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي تتعدد مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي فتشمل الآتي: - وسيلة للدفع دون استخدام النقود. - يمكن استخدامها في سحب النقود كاش من أجهزة الصراف الآلي - تقدم البطاقات برنامج نقاط ومكافآت مميز. - دفع 5% الحد الأدنى للسداد الشهري. - فترة سماح لسداد المشتريات على بطاقات العربي الأفريقي. - إمكانية تقسيط للمشتريات والسحب النقدي. - تسوق بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال خاصية 3D secure. - تتميز البطاقات بإمكانية سحب نقدي حتى 90% من الحد الائتماني للبطاقة. - إرسال رسائل نصية مع كل عملية شراء أو سحب نقدي.

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