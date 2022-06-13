الرئيس السيسى: "أشقاؤنا فى الخليج تحركوا معنا من غير ما نطلب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: بالنسبة للأشقاء في الخليج، أوجه الشكر لهم لأنهم تحركوا معنا من غير ما نطلب منهم هذا.

أضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: نحاول من جانبنا أن نجعل هذه الودائع استثمارات، ونحن لدينا مشروعات كثيرة فمصر بها 100 مليون وفرص كثيرة.

وتابع الرئيس السيسى: نرحب بالأشقاء كاستثمار مشترك ممكن، ولو هما لوحديهم ليس لدينا مشكلة فنحن مستعدين لذلك.