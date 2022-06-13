نكشف حقيقة إختطاف إحدى الفتيات ببنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بخطف إحدى الفتيات أمام إحدى الكليات بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول: ("فتاتين") ، طرف ثانى: (أحد الأشخاص) .. وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة إنتابت إحداهما حالة إعياء وبملاحظة الطرف الثانى لذلك توجه إليهما لإستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظناً من الطرف الأول قيامه بمعاكستهما، وتوجه الطرفين لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهم فى الصلح وذلك بالتراضى فيما بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية