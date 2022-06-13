السيسي عن الحوار الوطنى: لازم يبقى أرضية مشتركة تجمعنا ونسمع بعض

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطنى داخل الدولة فى الفترة المقبلة، قائلا: "نبقى مستعدين كلنا إن إحنا نسمع بعضنا، ويبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا، نتكلم بقى مرة مع بعض، وتنقد وتقول اللى أنت عايزه، وأنا أرد عليك، وحتى لو كان ردى موضوعى ومقنع ومش قابله، أنا قابل إنك أنت ماتبقبلهوش لأن إحنا لا يمكن أبدا هنجتمع على رأى واحد.. ده مش طبيعى، نجتمع على حاجة واحدة إن البلد دى نحافظ عليها".

أضاف الرئيس السيسى، فى لقائه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، اليوم، الإثنين، أن الدولة المصرية حريصة على عدم توقف مستلزمات الإنتاج، مردفا: "وده كلام مش سياسى لأننا مش هنقدر نتحمل المصانع دى تتوقف والناس اللى فيها تبقى فى الشارع".

وطالب الرئيس السيسى تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للحديث عن مستلزمات الإنتاج، والذى بدوره قال: "مستلزمات الإنتاج 54 مليار فى السنة"، وتابع الرئيس بعد نهاية حديث مدبولى، قائلا: "إحنا حريصين نستمر بيهم، ومش حريصين كلام، ولكن إجراءات والدنيا ماشية، ولكن الأزمة الموجودة فى العالم كله وسلاسل التوريد مأثرة على حاجات كتير، حتى المصانع التى تعاقدنا عليها منذ 3 أو 4 سنوات بعضها متأثر إن الحاجات مش بتوصل لحد دلوقتى، ولكن كدولة وفتح والاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مفيش فيها كلام".