رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر بعد غد

جدة - نرمين السيد - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستصل بعد غد الأربعاء إلى القاهرة فى زيارة تلتقى خلالها وعدد من كبار المسئولين المصريين.





وتأتى الزيارة فى إطار جولة رئيسة المفوضية والتى بدأت اليوم الإثنين بالمنطقة لزيارة أربع دول من بينها مصر. ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات التى تعقدها رئيسة المفوضية بالقاهرة العلاقات المصرية الأوروبية المتميزة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن جانب آخر..تقوم كادرى سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبى بزيارة إلى مصر غدا الثلاثاء. وتعقد المفوضة الأوروبية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة. وتأتى زيارة كل من رئيسة المفوضية والمفوضة الأوروبية للطاقة إلى مصر قبل أيام من اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى يعقد فى التاسع عشر من الشهر الجارى بلكسمبورج برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكرى، والذى من المنتظر أن يتم خلاله اعتماد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حتى عام 2027.

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