محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الاثنين، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2022/2023 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.





وأوضح المحافظ - فى بيان - أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (الخاص) للخدمات والمنازل 140 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 220 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها. وأشار إلى مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية بما يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.

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