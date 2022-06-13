عاجل.. السيسى عن سد النهضة: كلامى مش كتير.. محدش هيقرب من مياه مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين: "حجم المشاريع التى تقوم بها مصر للاستفادة من مياه مصر مش موجود فى العالم".

وتابع: "بقول يا رب أنا عملت اللى كل ما يمكن عمله صبرت وطولت بالى واستغلت على الحاجات اللى عندى".