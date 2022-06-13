السيسى: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، الشكر إلى المزارعين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن من محصول القمح.

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