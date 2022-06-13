عاجل.. السيسى: معندناش عذر أمام ربنا إننا نضيع بلدنا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه دائما ما كان يدعو إلى المحافظة على البلاد، متابعا: "الناس كانت مستغربة، أنا مش خايف، أن عايز أقول إننا معندناش عذر أمام أنفسنا وأمام التاريخ وأمام الله أن نضيع بلدنا، وأنا بتكلم عن كل الدول العربية، لأن ربنا إدانا تجربة مرئية لينا".





وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أن مصر تشجع المسار الدستورى فى ليبيا كما تشجع الأشقاء فى ليبيا على تفهم مصلحة ليبيا أكبر من أى مصلحة أخرى. ولفت إلى أن الاقتتال الداخلى فى ليبيا خطر، مشيرا إلى أن الوضع سيشهد انفراجة عندما تخلص النوايا ووضع مصلحة البلد فى المقدمة.

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