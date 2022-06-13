عاجل. السيسى: أنا مش قلقان من بكرة أبدا.. ربنا مطلع علينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أن إجابة السؤال عن الغد ليس له علاقة بالسياسة ولكن مرتبط بالعلاقة مع الله. وتابع: "لو إحنا مخلصين وأمناء وشرفاء هنتحاسب ولو مش كده ربنا يستر".

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