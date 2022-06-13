عاجل.. السيسى: الدولة تسعى للسيطرة على الأسعار حتى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، اليوم الإثنين: "أنا ما تكلمتش فى موضوع استهلكوا أو متستهلكوش، ولكن كل حاجة هنقدر نخلى الحد الأدنى فيها هيساعدنا، والحمد لله لدينا ما يكفينا حتى نهاية العام".

ووجه الشكر للفلاحين لتوريدهم 4 ملايين طن قمح حتى الآن، متابعا: "وباللى موجود هيكفى لنهاية العام".