محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر بالعياط بنسبة إنجاز 98%

جدة - نرمين السيد - حرص محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الإثنين، على متابعة مراحل العمل النهائية الجارية لإنشاء مستشفى الصدر بمدينة العياط، والذى تم إنجاز 98 % من الأعمال الإنشائية والتشطيبات به؛ ليكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويوفر خدماته لمواطنى العياط والقرى المحيطة بها.





ووجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع خلال العام الجارى؛ لبدء تشغيل المستشفى وتحقيق الاستفادة منه، موجها وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالعمل بالتوازى فى توفير كافة الأجهزة والاحتياجات ولوازم التشغيل والكوادر الطبية والتمريض.

وأوضح المحافظ أن المستشفى مقام على أعلى مستوى، بطاقه استيعابية 48 سريرا، ويضم عيادات خارجية وأقساما للعزل والأشعة وصيدلية وغرف عناية مركزة وعيادات فحص الصدر والإقلاع عن التدخين.

واستكمالا للمتابعات للقطاع الصحى، تفقد محافظ الجيزة مستشفى العياط المركزى؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، ولضمان انتظام العمل بالمستشفى، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وإزالة أى معوقات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، ووجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وشملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة، موجها بدعم إمكانات المستشفى بأجهزة الأشعة المقطعية وخزانات الأكسجين الإضافية.

واطلع المحافظ من المرضى على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأبرز المعوقات التى تواجههم أثناء تلقيهم للخدمة، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى؛ للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة وعبده صديق الخبيرى وعماد عبد التواب الدرجلى وحازم عويان، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الرى، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.