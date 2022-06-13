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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704193/الزراعة-ارتفاع-أسعار-مدخلات-الإنتاج-200-وزيادة-أسعار-اللحوم-طبيعية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن ملف الأمن الغذائي هو حديث العالم كله في الفترة الحالية، ومصر في فترة وجيزة افتتحت ثلاث مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالأمن الغذائي إلى جانب مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات.

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وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للثروة الحيوانية، والتي تمثل من 20 لـ 40% من ناتج الإجمالي في اقتصاد الدول، وبالتالي هي محور دعم لصغار المدربين.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الارتقاء بسلالات الماشية، وأنه لابد العمل على محاور متعددة لرفع مستوى تحسين السلالات فيما يتعلق بتزويد الإنتاجية في اللحوم والألبان، ووفقا لتوجيهات السيسي تم إنشاء محورين، وهما العمل على تحسين السلالات المحلية من خلال تقنيات التلقيح الاصطناعي وخلافه لرفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية بمعدل 2.6 مليون جرعة لتحسين الماشية، موضحا أن زيادة إنتاجية الماشية سيعمل على رفع مستوى المعيشة للمزارع، وتحسين الدخول للمزارعين.

وتابع أن المحور الثاني هو استيراد رؤوس محسنة، حيث إن الرئيس السيسي وجه بالتعاقد مع سلالات ماشية عالية الجودة وذلك من خلال التعاقد مع دول أوروبية لديها ماشية بجودة عالية الإنتاج ، إلى جانب العمل بالتشارك مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين.

وأردف أن مصر تأمل في تحقيق إنجازات ونجاحات في هذا البرنامج خلال عامين فقط، حيث إن الرئيس السيسي يدعم البرنامج بشكل كبير، إلى جانب وجود مشاركة واضحة من القطاع الخاص، مشددا على أهمية دخول القطاع الخاص في المشاريع التي تنتجها الدولة.

الزراعة: انخفاض في أسعار رؤوس الماشية الأيام الماضية

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوزارة حيث إن أسعار المواد المرتبطة بالأعلاف ارتفعت كثيرا، وهذا على مستوى العالم، وبالتالي يكون هناك رفع في زيادة اللحوم، ولكن زيادة بسيطة لا تتناسب مع زيادة مدخلات الإنتاج، موضحا أن الخامات ومدخلات الإنتاج زادت بنسبة 200%، "هل زودنا اللحوم 200% أو 50% حتى؟، بنحاول نوازن الأمور والزيادة بسيطة وطبيعي تكون فيه زيادة لتحقيق التوزان وتشجيع المربي الصغير على الاستمرار ما المربي لازم يكسب هو كمان من الماشية".

وأوضح أن أسعار رؤوس الماشية انخفضت خلال الأيام الماضية، والوزارة تأمل في استقرار أسعار اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.