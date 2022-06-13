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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704189/أمبر-هيرد-شعبية-جوني-ديب-أثرت-على-قرار-المحكمة-ومقدرش-ألومهم

خرجت النجمة العالمية أمبر هيرد لتتحدث لأول مرة عن قضيتها مع طليقها جوني ديب التي أثارت جدل السوشيال ميديا في مصر والعالم بأكمله في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما حكمت المحكمة لصالح طليقها جوني ديب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق لـ أمبر هيرد عن قضية طليقها جوني ديب

وأعربت أمبر هيرد عن استيائها من تعليقات وسخرية السوشيال ميديا حول القضية، مؤكدا أنها لم تكن عادلة ومنصفة لها، فقالت: “"لا أهتم بآراء الناس عني أو عن أموري الخاصة التي تدور في بيتي أو في حياتي الزوجية. لا أتوقع أن على الشخص العادي أن يعرف تفاصيل مثل هذه فلذلك لا آخذ هذه الآراء بشكل شخصي”.

وتابعت: “حتى ولو تظن أنني كاذبة أو أنني أستحق الكراهية، لا يمكنك أن تنظر إلي وتقول أن معاملة السوشيال ميديا لي كانت عادلة".

أمبر هيرد: مش بلوم المحكمة على قرارها

واختتمت أمبر هيرد حديثها حول قرار المحكمة ضدها، فقالت: “وفي نفس الوقت لا استطيع لوم المحكمة لأن جوني ممثل لديه شعبية وبالتأكيد أثر على قرارهم”.

جدير بالذكر أن قضية جوني ديب وأمبر هيرد، شغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها حتى الأن، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الحكم اذ ألزمت المحكمة النجمة أمبر هيرد بدقع 15 مليون دولار تعويضا لـ جوني ديب، أم عن الأخير فيدفع 2 مليون جنيها فقط.

وفي أول تعليق لـ أمبر هيرد بعد الحكم عليها، قالت إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية، كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها، في حين رحب جوني ديب بالحكم ترحيب حار.

جوني ديب

وقال جوني ديب في بيان له، “إن كشف الحقيقة كان عهدا قطعه أمام نفسه وأطفاله وكان لزاما للدفاع عن نفسه وكل من وقف بجانبه منذ بداية الأزمة”، كما وصف شعوره الحالي بعد الحكم ضد آمبر، بأنه يشعر بالسلام الداخلي بعد إتمام هذه المهمة وكشف الحقيقة للعالم، وأشار إلى أن الحكم هو بمثابة النصر لكل امرأة ورجل تعرض لمثل هذا الموقف.